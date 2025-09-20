Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp şehit ailesini dolandırdılar!

Yayınlanma:
Edirne'de şehit ailesini telefonla arayıp, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin lira dolandıran 11 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit ailesini dolandıran şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

Buna göre; Edirne'de bir şehit ailesinin, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin TL dolandırıldığı ihbar edildi.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şubelerinin koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya'da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheli yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

"Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı" başlığıyla paylaşım yapan Yerlikaya, "Edirne’de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin TL dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya’da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık.

Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

