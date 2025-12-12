Kendi topladığı mantarı yedi: Babasının fedakârlığıyla hayata tutundu

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, halasının oğluyla birlikte doğadan topladığı mantarı yiyerek zehirlenen 16 yaşındaki Batuhan Badak, karaciğer nakliyle hayata döndü. Badak'ın karaciğeri iflas edince, babası Kenan Badak'tan alınan karaciğer parçası oğluna nakledildi.

İLK TEDAVİDE TABURCU EDİLMİŞ

Olay, 28 Kasım'da Şamlı mevkisindeki ormanda yaşandı. Batuhan Badak, halasının oğlu 46 yaşındaki Erdoğan Demirparmak ile topladıkları mantarlardan birini çiğ, diğerlerini ise mangalda pişirerek yedi. Ertesi gün karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen ikili, ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. Ancak şikayetlerin devam etmesi üzerine tekrar hastaneye kaldırıldılar ve yoğun bakıma alındı. Batuhan Badak'ın durumu ağırlaşınca Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

BABASININ KARACİĞERİYLE HAYATA TUTUNDU

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) yapılan tetkiklerde Batuhan Badak'ın karaciğer fonksiyonlarının tamamen bozulduğu ve şuurunu kaybettiği tespit edildi. Acil karaciğer nakli gereken genç için babası Kenan Badak gönüllü oldu. 6 saat süren başarılı bir operasyonla babanın karaciğerinin %68'lik kısmı oğluna nakledildi. Batuhan Badak, babasının karaciğeriyle hayata tutundu.

Mantar toplamaya gitmişti! 2 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber geldi

DOKTORDAN VAHŞİ MANTAR UYARISI

Operasyonu gerçekleştiren BUÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, zehirlenme vakalarına dikkat çekti. Prof. Dr. Kaya, "Lütfen doğadan toplanan mantarları yemeyiniz. Zehirli mantarlarla zehirsiz mantarların ayırımı kolay değildir ve birbirleriyle karışabilirler. Kültür mantarları ise rahatlıkla yenilebilir" dedi.

İstanbul’da mantardan zehirlenme vakaları arttı

BABA: "HERKESİN ORGAN BAĞIŞI YAPMASINI İSTERİM"

Oğlunun yaşadığı süreci anlatan baba Kenan Badak, "Karaciğer nakli olmasaydı, çocuğum ölüyordu. Ben bu yüzden herkesin organlarını bağışlamasını isterim" diye konuştu. Badak, kimsenin doğadan toplanan mantarları yememesini tavsiye etti. Batuhan Badak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, halasının oğlu Erdoğan Demirparmak'ın ise Balıkesir'deki tedavisinin sürdüğü belirtildi.