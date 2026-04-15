Kendi şeridinde ilerlerken makas atan sürücünün kurbanı oldu: O anlar saniye saniye kaydedildi

Ankara'da trafiğin akışını hiçe sayarak "makas" atarak ilerleyen 06 DCN 283 plakalı otomobilin sürücüsü, yüksek hızda gerçekleştirdiği manevralar sırasında direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde kendi şeridinde seyreden 06 BGE 795 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SAVRULARAK DEVRİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle yol üzerinde savrulan hafif ticari araç, kontrolünü kaybederek devrildi. Trafikte seyir halinde olan diğer vatandaşların da can güvenliğini doğrudan tehdit eden olay sonrası bölgede trafik akışı aksadı. Kazanın ardından olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEHLİKE DOLU ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı, o sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, 06 DCN 283 plakalı aracın araçların arasından tehlikeli bir şekilde geçiş yapmaya çalıştığı ve sonrasında hafif ticari araca çarparak devrilmesine neden olduğu net bir şekilde görüldü. (DHA)