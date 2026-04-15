Kendi şeridinde ilerlerken makas atan sürücünün kurbanı oldu: O anlar saniye saniye kaydedildi

Ankara'nın işlek yollarından birinde, trafik kurallarını hiçe sayarak ilerleyen bir sürücünün gerçekleştirdiği "makas" manevraları, bir başka vatandaşın aracının devrilmesiyle sonuçlandı. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Ankara'da trafiğin akışını hiçe sayarak "makas" atarak ilerleyen 06 DCN 283 plakalı otomobilin sürücüsü, yüksek hızda gerçekleştirdiği manevralar sırasında direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde kendi şeridinde seyreden 06 BGE 795 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SAVRULARAK DEVRİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle yol üzerinde savrulan hafif ticari araç, kontrolünü kaybederek devrildi. Trafikte seyir halinde olan diğer vatandaşların da can güvenliğini doğrudan tehdit eden olay sonrası bölgede trafik akışı aksadı. Kazanın ardından olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da 4 araç birbirine girdi: Biri 2 yaşında 5 yaralı!Bursa'da 4 araç birbirine girdi: Biri 2 yaşında 5 yaralı!

TEHLİKE DOLU ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı, o sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, 06 DCN 283 plakalı aracın araçların arasından tehlikeli bir şekilde geçiş yapmaya çalıştığı ve sonrasında hafif ticari araca çarparak devrilmesine neden olduğu net bir şekilde görüldü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Türkiye
160 bin yılda bir geliyor: Türkiye'den çıplak gözle görülecek
160 bin yılda bir geliyor: Türkiye'den çıplak gözle görülecek
Gülistan Doku dosyasında yeni kırılma! İhraç polis SIM kartını kullanmış
Gülistan Doku dosyasında yeni kırılma! İhraç polis SIM kartını kullanmış
Yılların kuraklığı bir kışta bitti: Görenler "burası neresi" diyor
Yılların kuraklığı bir kışta bitti: Görenler "burası neresi" diyor