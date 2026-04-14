Bursa'da 4 araç birbirine girdi: Biri 2 yaşında 5 yaralı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üç otomobil ve bir kamyonun birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Akaryakıt istasyonundan yola çıkan aracın neden olduğu kaza, çevredeki vatandaşlara büyük korku yaşattı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKARKEN ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 15.00 sularında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde, İnegöl istikametinde meydana geldi. Hasan M. idaresindeki 16 APH 176 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan ana yola çıkış yaptığı sırada, Ali K. yönetimindeki 16 AND 955 plakalı otomobille çarpıştı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİLER

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında park halinde bulunan 16 ALN 038 plakalı kamyona çarptı. Duramayan araçlar ardından, içerisinde Halil A.'nın bulunduğu park halindeki 16 FS 265 plakalı otomobile de vurarak durabildi.

2 YAŞINDAKİ ÖMER BEBEK VE 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Zincirleme kazada sürücüler Ali K., Hasan M. ve Halil A. ile birlikte araçta yolcu konumunda bulunan 45 yaşındaki Havva K. ve henüz 2 yaşında olan Ömer K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (DHA)