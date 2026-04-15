23 yaşındaki genç evdeki priz yüzünden hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Kaya evinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik prizindeki akıma kapıldı. Kaya’nın feryadını duyan ve onu yerde hareketsiz bulan yakınları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

HASTANEDE ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdiği ağır yaralı genç, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Acil serviste doktorların yoğun çaba sarf ettiği İbrahim Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Genç yaşta hayatını kaybeden İbrahim Kaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ve emniyet birimleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, elektrik akımına neden olan arızanın tespiti için çalışmalar sürüyor. (DHA)