Bakan Tekin'den kanlı okul baskını hakkında ilk açıklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir meslek lisesine pompalı tüfekle düzenlenen ve 16 kişinin yaralandığı saldırı, eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetini ve risk değerlendirme süreçlerini yeniden gündeme getirdi. Şanlıurfa Valiliği okulun "riskli kapsamda olmadığını" belirterek sabit polis görevlendirilmediğini açıklarken; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların güvenlik kategorilerinin her dönem başında valilikler tarafından belirlendiğini savundu. İki emniyet ve iki milli eğitim yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı olayın ardından, eğitim sendikaları ülke genelinde iş bırakma kararı aldı.

BAKAN TEKİN: MÜDÜR DE SORUŞTURMAYA DAHİL, BİR ÖĞRETMENDE KALICI HASAR OLABİLİR

AKP grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ile birlikte süreci yürüttüklerini belirtti. Olaydan haberdar olur olmaz bölgeye en yakın lokasyondaki Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı'nı programını yarıda keserek doğrudan okula gönderdiğini aktaran Tekin, sabah saatleri itibarıyla da Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü'nün bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Başlatılan soruşturmanın kapsamına değinen Bakan Tekin, "Yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir. Okul müdürünün de alındığı söyleniyor ama soruşturma bitmeden kimseyi zan altında bırakacak söylemlerden kaçınmamız gerekir" dedi. Yaralıların durumu hakkında da bilgi veren Tekin, "Sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili hayati tehlike olmamakla beraber kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var" ifadelerini kullandı.

Okullardaki güvenlik zafiyeti ve tedbirlere yönelik eleştirilere yanıt veren Tekin, her dönemin başında valilerin başkanlığında okulların güvenlik ve risk açısından değerlendirmeye tabi tutulduğunu belirtti. Tekin, "Risk kategorisi açısından okullarımızı sınıflandırmış durumdayız. Bir kısım okullarımızda doğrudan polis memurları var, kapısında devriye bekleyen okullarımız var, sivil polisler tarafından güvenlik açısından kontrol edilen okullarımız var" açıklamasını yaptı.

‘RİSKSİZ’ KATEGORİSİNDEKİ OKULA POMPALI TÜFEKLE GİRDİ

Olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 743 öğrencinin eğitim gördüğü Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okula giren failin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 10 öğrenci, dört öğretmen, bir polis ve bir kantin işletmecisi olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaralı iki öğretmen ve üç öğrencinin durumları gereği il merkezine sevk edildiğini duyurdu. Valiliğin son açıklamasına göre 16 yaralının yedisi taburcu edilirken, üçü ağır olmak üzere dokuz yaralının tedavisi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının failinin 2007 doğumlu Ö.K. olduğu ve saldırganın olayın ardından intihar ettiği belirtildi. Sabıkası bulunmadığı kaydedilen failin silahlı eylemi neden gerçekleştirdiğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vali Şıldak, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğunu ve sadece dokuzuncu sınıfta burada eğitim aldıktan sonra açık öğretim lisesine kaydedildiğini aktardı. Şanlıurfa Valiliği'nin olayla ilgili yaptığı açıklamada yer alan "okulun riskli kapsamda olmadığı, bu nedenle sabit polis görevlendirilmediği" detayı ise dikkat çekti.

GÖRGÜ TANIĞI ÖĞRENCİ: İÇERİ GİRİP DİREKT SIKMAYA BAŞLADI

Saldırıda yaralanan öğrencilerden Ö.F.S., olayın teneffüsün bitmesine yakın bir zamanda gerçekleştiğini anlattı. Saldırganın rastgele ateş açtığını belirten Ö.F.S., "Dört beş kere sıkmaya başladı. İki kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa gitti. Önce kendimizi yere atmıştık, sonra iki kişi pencereden atladık. Bize hiçbir şey söylemedi, içeri girip direkt sıkmaya başladı" sözleriyle içeride yaşananları aktardı. Olay anına ait kayıtlarda da polislerin panik içindeki öğrencileri tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Eğitime 14 Nisan tarihinden itibaren dört gün ara verilen okulda meydana gelen olayın ardından Valilik talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Soruşturmanın yürütülmesi amacıyla iki İlçe Emniyet Müdürlüğü yöneticisi ile iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırıldı.

SENDİKALARDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ KARARI

Yaşanan silahlı saldırı, eğitim sendikalarını da harekete geçirdi. Eğitimciler, okullardaki güvenlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla iş bırakma kararları aldı.

Eğitim-Bir-Sen, "Eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkat çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle gerçekleştirilmesini haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelinde iş bırakıyoruz" açıklamasını yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı önünde saat 13.00'te basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.

Eğitim Sen ise Genel Başkan Kemal Irmak, KESK Eş Genel Başkanı, MYK üyeleri ve bölge şubelerinin katılımıyla saldırının gerçekleştiği Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yapacak. Ayrıca Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim-İş sendikaları da yaşananlara tepki olarak iki günlük iş bırakma eylemi kararı aldı.