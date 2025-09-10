Kediyi tekmeleyen cani yakalandı

Avsallar Mahallesi'ndeki marketin önünde, saat 09.00 sıralarında, bir kediye şiddet uygulandığına dair güvenlik kamerası görüntüsünün sosyal medyada yayılmasının ardından, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüyü inceleyen ekipler, bir kişinin köpeğine yaklaşıp saldıran kediyi birkaç kez tekmelediğini belirledi. Görüntü üzerinde yapılan incelemenin ardından kediyi tekmeleyen kişinin A.S.S. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin takibiyle A.S.S., 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, A.S.S.'nin motosikletiyle marketin önüne gelip, yanındaki köpeğiyle indiği görüldü. Bu sırada köpeğe yaklaşan kedinin saldırdığı, ardından A.S.S.'nin köpeği kucağına aldığı, sonra da kediyi 2 kez tekmelediği anlar görüntüde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.