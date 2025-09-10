Kediyi tekmeleyen cani yakalandı

Kediyi tekmeleyen cani yakalandı
Yayınlanma:
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kediyi tekmeleyen A.S.S. (20), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Avsallar Mahallesi'ndeki marketin önünde, saat 09.00 sıralarında, bir kediye şiddet uygulandığına dair güvenlik kamerası görüntüsünün sosyal medyada yayılmasının ardından, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüyü inceleyen ekipler, bir kişinin köpeğine yaklaşıp saldıran kediyi birkaç kez tekmelediğini belirledi. Görüntü üzerinde yapılan incelemenin ardından kediyi tekmeleyen kişinin A.S.S. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin takibiyle A.S.S., 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, A.S.S.'nin motosikletiyle marketin önüne gelip, yanındaki köpeğiyle indiği görüldü. Bu sırada köpeğe yaklaşan kedinin saldırdığı, ardından A.S.S.'nin köpeği kucağına aldığı, sonra da kediyi 2 kez tekmelediği anlar görüntüde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Türkiye
Otomobilin çarptığı yaya savruldu!
Otomobilin çarptığı yaya savruldu!
16 yıllık sır perdesi DNA testiyle aralandı
16 yıllık sır perdesi DNA testiyle aralandı