Kediyi acımasızca tekmeleyen adam tutuklandı
Antalya'da sokakta gördüğü kediyi acımasızca tekmeleyen 20 yaşındaki A.S.S. tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokakta gördüğü kediyi acımasızca tekmelediği anları, güvenlik kamerasına yansıyan A.S.S. tutuklandı.

KÖPEĞİNE YAKLAŞAN KEDİYİ ACIMASIZCA TEKMELEDİ

Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Avşar Mahallesi'ndeki bir marketin önündeki kedinin tekmelendiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Görüntüleri inceleyen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda köpeğine yaklaşan kediyi tekmeleyen kişinin A.S.S. olduğu tespit edildi.

20 YAŞINDAKİ ADAM TUTUKLANDI

20 yaşındaki A.S.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.S.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TEKMELENEN KEDİNİN AKCİĞERİNDE HASAR VAR

Diğer yandan tekmelenen kedinin ilk müdahalesi gönüllü bir veteriner tarafından yapıldı. Kedinin, ortopedik sorunu olmadığı ancak akciğerinde hafif hasar oluştuğu, bu sebeple de yoğun bakıma alınacağı öğrenildi.

Kaynak:DHA

