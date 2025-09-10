Kedilerin annesi "Öksüz" köpek hayata tutunamadı

Kedilerin annesi "Öksüz" köpek hayata tutunamadı
Yayınlanma:
Bartın'da Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'nün bakımını üstlendiği köpek, aniden hareketsiz kaldı. Bir görevlinin kalp masajı yaptığı anlar cep telefonuyla kaydedilirken, "Öksüz" isimli köpek hayatını kaybetti.

İki yıldır Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'nün neşe kaynağı olan "Öksüz" isimli köpek, geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak hareketsiz kaldı. Durumu fark eden orman muhafaza memurları hemen müdahale etti. Bir orman memuru, "Öksüz"e yaklaşık beş dakika boyunca kalp masajı yaptı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen "Öksüz" işletme binasının yanına defnedildi. "Öksüz", müdürlük önünde bulunan 2 yavru kediyi de emzirerek annelik yapmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanlığı tabelası asıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı tabelası asıldı
AKP'li Ali İhsan Yavuz'un yüzüne baka baka söyledi: Kartopu gibi eriyorsunuz
AKP'li Ali İhsan Yavuz'un yüzüne baka baka söyledi: Kartopu gibi eriyorsunuz