Kedilerin annesi "Öksüz" köpek hayata tutunamadı

İki yıldır Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'nün neşe kaynağı olan "Öksüz" isimli köpek, geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak hareketsiz kaldı. Durumu fark eden orman muhafaza memurları hemen müdahale etti. Bir orman memuru, "Öksüz"e yaklaşık beş dakika boyunca kalp masajı yaptı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen "Öksüz" işletme binasının yanına defnedildi. "Öksüz", müdürlük önünde bulunan 2 yavru kediyi de emzirerek annelik yapmıştı.