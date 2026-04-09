Kaza yapıp levyeye sarıldı: Trafik magandasına çevredekiler engel oldu

İstanbul Başakşehir'de, öğle saatlerinde trafikte meydana gelen olayda iki otomobil kaza yaptı. Kaza nedeniyle birbirlerine tepki gösteren sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sürücülerden biri, aracından aldığı levye ile henüz aracının içinde bekleyen sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, levyeli saldırgana engel olamaya çalışırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi Yan yol Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, trafikte kaza yapan iki otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı.

LEVYELİ ALDIRGAN GÜÇLÜKLE DURDURULDU

Sürücülerden biri, aracından aldığı levye ile tartıştığı kişiye saldırdı.

Bu sırada yoldan geçen sağlık ekipleri ve diğer sürücüler araya girerek saldırgana engel olmaya çalıştı.

Yurttaşların çabasıyla levyeli saldırgan aracının başına döndü.

Yaşananlar ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)