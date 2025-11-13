Kaza yapan oğluna kızdı: Sürücünün yardımına komşuları koştu

Bolu’da bir sürücü, babasına ait otomobille park halindeki iki araca çarptı. Kazada her üç araçta da maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde gergin anlar yaşandı.

Kültür Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşen kazanın ardından sürücünün babası olay yerine gelerek oğluna sert tepki gösterdi. Baba, “Kendine zarar verseydin, herkesin arabasına vurdun” diyerek oğlunu azarladı.

Kaza yapan gençler sosyal medyadan yardım istedi: Sanırım öleceğiz

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Olay anı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar ise duruma müdahale ederek, “Cana geleceğine mala gelsin, biraz sakin ol, çocuğu üzme” diyerek babayı yatıştırmaya çalıştığı ifade edildi.