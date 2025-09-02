Kayyum kararı sonrası AKP'den ilk açıklama

Kayyum kararı sonrası AKP'den ilk açıklama
Yayınlanma:
38. CHP İstanbul Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından AKP'den ilk açıklama Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. MYK toplantısı gündemine dair konuşan Çelik, "MYK bunu herhangi bir şekilde değerlendirmedik." dedi.

CHP İstanbul Yönetimi mahkemenin verdiği kararla görevden alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

Karar kapsamında İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirildi.

AKP'DEN KAYYUM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Karara ilişkin AKP Sözcüsü Ömer Çelik değerlendirilmelerde bulundu.

Partisinin MYK toplantısı sonrası konuşan Çelik, karara dair şunları söyledi:

"MYK bunu herhangi bir şekilde değerlendirmedik. Mahkemeyle ilgili bir süreç. Bazı kanallarda kayyum atandı diyor ama hukuk süreci devam ediyor. İhtiyati tedbir alınmış. Siyasi partilerin böyle gündeme gelmesini istemeyiz. Daha önceki bir il yönetimini tekrar atamış. Bu tedbir olarak gündeme gelmiş bir şey. Herhangi bir usulsüzlük varsa mahkeme bunla ilgili adım atması işleyen yargı sürecindedir. Herhangi bir detaylandırma yapmamız doğru değil."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

