Kayyum Gürsel Tekin'e bir darbe de YSK'dan: Oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verdiği kısa karara göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in heyeti İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde delege sıfatıyla oy kullanamayacak.

YSK'DAN KONGRELER İÇİN KISA KARAR

YSK'nın, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, Kongre ile ilgili işlemlere Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine ilişkin kısa kararı yazıldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener imzasını taşıyan kısa kararda, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İlçe Kongreleri ile İl Kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiğinden, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin yapılıp yapılamayacağını sorduğu belirtildi.

GÜRSEL TEKİN'E BİR DARBE DE YSK'DAN

Kısa kararda, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan 38. CHP Olağan İstanbul İl Kongresinde il yönetim kurulu ve disiplin kuruluna seçilen ancak 38. Olağan İlçe Kongrelerinde seçilmiş delege olmayan ve bahse konu mahkeme kararı ile tedbiren görevden uzaklaştırılan yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde tabii (doğal) delege olarak oy kullanıp kullanamayacağı, mahkeme kararıyla görevlendirilen kayyum heyetinin de CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde tabii (doğal) delege olarak oy kullanıp kullanamayacağı, 39. Olağan İlçe Kongreleriyle seçilecek delegelerin CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde delege olup olamayacağı hususlarında görüş verilmesini istediği aktarıldı.

KAYYUM HEYETİ OY KULLANAMAYACAK

Kısa kararda ayrıca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile görevlendirilen geçici kurulun CHP İstanbul Olağanüstü Kongresinde tabii (doğal) delege sıfatıyla oy kullanamayacaklarına hükmedildiği belirtildi.

YSK'NIN KARARI SARIYER 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA VE İSTANBUL İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDA

Kurul'un kararı ile CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin yapılabileceğine, 8 Ekim 2023'te yapılan 38. Olağan CHP İstanbul İl Kongresi'nde

seçimle il yönetim kurulu ve disiplin kuruluna seçilip (aynı zamanda 38. Olağan İlçe Kongrelerinde seçilmiş delege olmayıp) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile tedbiren görevinden uzaklaştırılan il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin,

CHP İstanbul Olağanüstü Kongresinde tabii (doğal) delege sıfatıyla oy kullanamayacaklarına karar verildiği bildirildi.

39. Olağan Kurultay sürecinde yapılacak ilçe kongreleri ile seçilecek il delegelerinin de CHP İstanbul Olağanüstü Kongresinde oy kullanamayacaklarına karar verildiği belirtildi.

Kısa karar, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ve İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi.

YSK kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.