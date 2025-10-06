"Kayseri'nin Kastamonu kıskançlığı gün yüzüne çıktı"

Kısa adı MÜSİAD olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Kayseri'de yapılan 110. Genel İdare Kurulu toplantısında pastırma krizi çıktı.

Kastamonu Açıksöz Gazetesi'nden Abdulillah Altun'un haberine göre; toplantıya Kastamonu’dan katılan MÜSİAD üyeleri, ikram edilmek üzere Kastamonu’nun yöresel lezzetleri olan çekme helva ve pastırma da götürdü.

Pastırma ve helva, misafirlere dağıtılsın diye Kayseri heyetine teslim edildi.

"Kayseri’nin ‘Kastamonu pastırması’ kıskançlığı gün yüzüne çıktı" başlıklı haberde çekme helvayı yurdun dört bir yanından gelen misafirlere ikram eden Kayserililerin, pastırmayı ise ikram etmek istemediği belirtildi.

Kastamonu heyeti buna tepki gösterdi. Kastamonu Şube Başkanı Sadık Kışlı, Açıksöz'de yer alan demecinde şunları söyledi:

"Ticaretiyle ünlü Kayseri’de gerçekleştirilen 110. Genel İdare Kurulu toplantısına Kastamonu heyeti olarak katıldık. Güzel verimli geçen toplantıda birçok güzel kazanımlar elde ettik. TRADEF Fuarı sırasında basın mensuplarının sorusu üzerine Kastamonu pastırmasıyla ilgili yaptığımız açıklama ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Birçok şube başkanımız, Kayseri toplantısına gelirken pastırma getirin, karşılaştıralım diye esprili şekilde taleplerde bulundu. Biz de bu çerçevede Kayseri’ye Kastamonu pastırması ve çekme helvası götürdük ve Kayseri heyetine teslim ettik.

"PASTIRMANIN DAĞITIMI YAPILMADI"

Ancak çekme helva dağıtılırken, pastırmanın dağıtımı yapılamadı. Eğer onlar bize getirselerdi, biz tereddütsüz dağıtır ikram ederdik. Bu durum, Kayseri heyetinin Kastamonu pastırmasının lezzetini fark ettiğini ve bu nedenle dağıtımdan imtina ettiklerini gösteriyor. Toplantıya farklı illerden katılan iş insanlarından aldığımız geri bildirimlerde, Kastamonu pastırmasının tadının benzersiz olduğu ifade edildi. Hatta bazı katılımcılar, ‘Biz pastırma sevmezdik ama Kastamonu pastırmasını tattıktan sonra fikrimiz değişti’ şeklinde görüş bildirdiler.

Bu vesileyle bir kez daha gördük ki Kastamonu pastırması artık kendini kanıtlamıştır. Üreticilerimize düşen görev, kaliteden ödün vermeden üretimi artırmak, bu alanda istihdam sağlamak ve ürünlerimizi ülke geneline, hatta yurt dışına ulaştırarak il ekonomimize katkı sunmaktır. İlimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Ancak eksikliğini hissettiğimiz en önemli unsur, birlik ve beraberliktir. Bu dayanışmanın güzel bir örneğini Kayseri’de gözlemledik ve takdir ettik."