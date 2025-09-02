Kayseri'de taksici cinayeti! Saldırgan kaçtı

Kayseri'de taksici cinayeti! Saldırgan kaçtı
Yayınlanma:
Kayseri'de taksici M.D., H.Ş. tarafından bıçakla ağır yaralandı. M.D kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayseri’de H.Ş. tarafından bıçakla ağır yaralanan taksici M.D., kaldırıldığı yaşamını yitirdi.

Saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’ndeki taksi durağında meydana gelen olayda, taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

tartistigi-taksiciyi-bicakla-oldurdu-893095-265239-1.jpg

TAKSİCİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede H.Ş., taksi şoförü M.D.’yi bıçaklayarak, ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

tartistigi-taksiciyi-bicakla-oldurdu-893093-265239-1.jpg

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan taksici daha sonra, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan M.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
Eski Ziraat Odası Başkanı aile kavgasında öldürüldü
Eski Ziraat Odası Başkanı aile kavgasında öldürüldü
Otobüs şoföründen hayat kurtaran hamle: 3 yaşındaki çocuk kurtuldu
Otobüs şoföründen hayat kurtaran hamle: 3 yaşındaki çocuk kurtuldu