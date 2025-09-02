Kayseri'de taksici cinayeti! Saldırgan kaçtı

Kayseri’de H.Ş. tarafından bıçakla ağır yaralanan taksici M.D., kaldırıldığı yaşamını yitirdi.

Saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’ndeki taksi durağında meydana gelen olayda, taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TAKSİCİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede H.Ş., taksi şoförü M.D.’yi bıçaklayarak, ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan taksici daha sonra, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan M.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.