Kayseri'de 46 yıl cezası olan firari yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen adreste 46 yıl cezası olan cinayet firarisini yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezasını yatmak üzere cezaevine gönderildi.
OPERASYONLA ADRESİNDE YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin adresi tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
CEZASINI ÇEKMEK ÜZERE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç., cezaevine teslim edildi. Hükümlünün 46 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.
(DHA)