Kaynar su ile amirini haşlayan kadın hakkında karar verildi! Gülerek video çekmişti

Yayınlanma:
Kocaeli İzmit'te gerekçesiz işten atıldığı iddiası ile amirinin üzerine kaynar su döken kadın, tutuklandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir şantiyede çalışan Evrim A., işten gerekçe gösterilmeden çıkarıldığını öne sürdü. Bu durumu konuşmak için amiri Ö.A.’nın ofisine giden kadın, tartışma sırasında yanında getirdiği elektrikli su ısıtıcısında kaynattığı suyu amirinin üzerine döktü.

Saldırının ardından ofisten ayrılan Evrim A., kaynar suyu dökerken “İşte gerekçe” dedi. Olay anını cep telefonuyla kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşıma “Hak da yemem, hakkımı da yedirmem, adamı yakarım” notunu ekledi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, Evrim A.’yı gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan amir Ö.A. ise hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Evrim A., “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sırasında ve sonrasında son derece sakin tavırlar sergileyen Evrim A.’nın bu tutumu da sosyal medyada tepki çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

