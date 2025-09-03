İzmit’te inşaat şantiyesinde bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı

İzmit’te inşaat şantiyesinde bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı
Yayınlanma:
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat şantiyesinde Ü.C.Ç. tarafından bıçaklanan işçi D.K., ağır yaralandı. Gözaltına alınan Ü.C.Ç., tutuklandı.

Olay, dün gece Cedit Mahallesi Eyüp Kaymaz Sokak’taki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İşçilerden D.K. ile aynı şantiyede çalışan Ü.C.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ü.C.Ç., bıçakla D.K.’yı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan D.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan Ü.C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

