Kayıp Miraç'ın cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu
Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranana 17 yaşındaki Miraç Sağlam'ın cansız bedeni uçurum dibinde bulundu.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki Miraç Sağlam'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İlçenin kırsalındaki Gökgedik Mahallesi’nde ağaç kesim işi yapan Miraç Sağlam, edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde birlikte çalıştığı arkadaşlarının yanına gitmedi.

kayip-olarak-aranan-mirac-ucurum-dibinde-994845-295141-1.jpg

ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAYA GİTMEDİ

Bir süre Sağlam'dan haber alınamaması üzerine arkadaşları durumu ihbar etti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

16 yaşındaki Fatma 1 haftadır kayıp16 yaşındaki Fatma 1 haftadır kayıp

Aylardır kayıptı vurulup cesedi yakılmış! Katilleri ele veren inanılmaz anahtar detayıAylardır kayıptı vurulup cesedi yakılmış! Katilleri ele veren inanılmaz anahtar detayı

Ekipler, kayıp genci bulmak üzere bölgede arama çalışması başlattı. Dün gece başlayan ve bu sabah saatlerinde tekrar devam eden arama çalışmaları sonucu ekipler Sağlam'ın cansız bedenine ulaştı.

kayip-olarak-aranan-mirac-ucurum-dibinde-994848-295141-1.jpg

80 METRELİK UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDU

Sağlam'ın cansız bedeni, akşam saatlerinde Kasımlı mevkisindeki yaklaşık 80 metrelik uçurumun dibinde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sağlam'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

