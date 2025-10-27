Aylardır kayıptı vurulup cesedi yakılmış! Katilleri ele veren inanılmaz anahtar detayı

Yayınlanma:
Mardin Nusaybin’de 2 Ekim’de yanmış hâlde bulunan erkek cesedin, 3 Haziran’dan beri kayıp olan Ramazan Er’e ait olduğu belirlendi. 14 gözaltının ardından cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim’de silahla vurulup yakılan bir erkek cesedi bulundu.

ÜÇ AYDIR KAYIPTI

Olay yerindeki üç anahtarı inceleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin 3 Haziran’dan bu yana kayıp olan Ramazan Er’e ait olduğunu tespit etti.

Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizler sonucu 14 şüpheli belirlendi ve gözaltına alındı. Ramazan Er’in, alacak verecek meselesi yüzünden otomobilde öldürüldüğü, ardından cesedinin yakılarak Düzce kırsalına bırakıldığı ortaya çıktı.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü mahkemeye çıkarıldı. 3 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 10 kişinin işlemleri sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

