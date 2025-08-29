Kayınpederi tarafından 9 kurşunla öldürüldü

Kayınpederi tarafından 9 kurşunla öldürüldü
Yayınlanma:
Aksaray’da boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine giden 37 yaşındaki Uğur Deniz, tartışma sonrası kayınpederi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıldır ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Uğur Deniz (37) eşiyle konuşmak üzere kayınpederi Yılmaz Atak’ın evine gitti.

Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yılmaz Atak, yanında bulunan tabancayla damadına 9 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Deniz, olay yerinde hayatını kaybetti.

damadini-tabancayla-9-yerinden-vurup-old-886246-263364.jpg

Silah seslerini duyan ve yakında devriye gezen polis ekipleri eve girerek şüpheli Atak’ı gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uğur Deniz’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

damadini-tabancayla-9-yerinden-vurup-old-886247-263364.jpg

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

