Kayınpederi tarafından 9 kurşunla öldürüldü

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıldır ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Uğur Deniz (37) eşiyle konuşmak üzere kayınpederi Yılmaz Atak’ın evine gitti.

Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yılmaz Atak, yanında bulunan tabancayla damadına 9 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Deniz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan ve yakında devriye gezen polis ekipleri eve girerek şüpheli Atak’ı gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uğur Deniz’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.