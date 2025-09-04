Kayınpeder damadını kızını görmeye geldiğinde öldürmüş!

Yayınlanma:
Adana’da kızı A.A.’yı (3) görmek için gittiği evde, kayınpederi İlhami A. (57) tarafından av tüfeğiyle öldürülen Berk Alkan’ın (25) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim edildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Alkan’ın olay öncesinde kayınpederini telefonla arayarak kızını görmeye geleceğini söylediği ve eve gittiğinde kapıda tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki Ceyhun Kent Sitesi’nde meydana gelen olayda, C.A. (25), kaçarak evlendiği taksi şoförü eşi Berk Alkan’dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Bir süre önce de eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Cansu Alkan, kızı A.A. ile birlikte babasının evine gitti.

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Berk Alkan, kayınpederini arayarak kandilini kutladı ve “Kızımı bir süredir göremiyorum. Akşam size geleceğiz” ifadelerini kullandı. Daha sonra ise ablası D.A. (28) ile birlikte kayınpederinin evine gitti. Kapıyı açan İlhami A., av tüfeğiyle damadına 3 el ateş etti. Berk Alkan kanlar içinde yere yığılırken ablası D.A. ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

hakkinda-uzaklastirma-karari-olan-damadi-897254-266599.jpg

CENAZESİ TESLİM ALINDI!

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Alkan’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken polis ekipleri evden çıkmak istemeyen cinayet şüphelisi İlhami A.’yı, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle gözaltına aldı Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Alkan’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Alkan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Ceyhan Yeni Mezarlığı’na götürüldü. Diğer taraftan, gözaltındaki şüpheli İlhami A.’nın, emniyetteki sorgusunun devam ettiği ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kayınpeder dehşet saçtı: Kızından boşanmak üzere olan damadına kurşun yağdırdıKayınpeder dehşet saçtı: Kızından boşanmak üzere olan damadına kurşun yağdırdı

Kaynak:DHA

