Kayınpeder dehşet saçtı: Kızından boşanmak üzere olan damadına kurşun yağdırdı

Yayınlanma:
Adana'da Berk Altan boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 25 yaşındaki Berk Alkan boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından öldürüldü.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Berk Alkan, babası İlhami A.'nın evinde bulunan ve boşanma aşamasında oldukları eşi C.A.'nın yanına geldi.

tartistigi-damadini-pompali-tufekle-vura-896403-266300.jpg

KAYINPEDER VE DAMAT TARTIŞMAYA BAŞLADI

Burada 3 yaşındaki kızı ile vakit geçiren Alkan, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kayınpederi İlhami A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine İlhami A., pompalı av tüfeğiyle Alkan'a ateş etti.

tartistigi-damadini-pompali-tufekle-vura-896402-266300.jpg

DAMAT, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Aklan, kanlar içinde yere yığıldı.

Evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık personeli yaptıkları ilk kontrolde Alkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

tartistigi-damadini-pompali-tufekle-vura-896401-266300.jpg

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kayınpeder İlhami A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

