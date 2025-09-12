Kavgayı ayırmak isteyen polis yaralandı

Yayınlanma:
Bartın’da iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru İsmail Y., omzuna isabet eden sopa ile yaralandı. Kavgaya karışan 2’si kardeş 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kırtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Çocuk parkına gelen alkollü kişiler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga eden kişilerin sopa ile saldırması sonucu polis memuru İsmail Y. omzundan yaralandı. Polis memuru, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan kardeşler F.Ö., F.Ö. ve K.K.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

