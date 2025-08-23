Kavga eden çifti ayıramayınca ikisini de öldürdü! Oda Başkanı, ardından kendi kafasına sıktı

Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde çıkan tartışmada yanında çalışan Elif Kılıç ve kadını ziyarete gelen Hasan Fırat'ı öldürdü. Üre, daha sonra otomobilinde tabanca ile kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre ii yerinde çıkan tartışma sonucu iki kişiyi öldürdü.

Korkunç olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak üzerinde bulunan pastanede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Kerim Üre’ye ait pastanede çalışan Elif Kılıç, ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat ile masada oturup sohbet etmeye başladı.

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877620-260724.jpg

İKİLİYİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN MASAYA GİTTİ

Kılıç ile Fırat arasında kısa süre sonra tartışma çıktı ve tarafların sesi yükselmeye başladı. Bunun üzerine iş yeri sahibi Üre, masaya gelerek tartışmaya dahil oldu.

Tarafları sakinleştirmek için masaya gelen Üre ile Hasan Fırat arasında da sözlü atışma başladı.

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877614-260724-001.jpg

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Yaşanan gerginlik büyüyünce bunun üzerine Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti.

Vücuduna aldığı kurşunla Fırat yere yığılırken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da açılan ateş sonucu yaralandı.

Kerim Ürey olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877616-260724.jpg

YARALILAR HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, yerde kanlar içinde kalan Kılıç ve Fırat’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olun Kılıç ve Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877627-260724-001.jpg

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Kerim Üre’nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre sonra Habibler Mahallesi 5509 Sokak üzerinde park halindeki aracın içinde Kerim Üre’yi direksiyonda başından vurulmuş halde ölü buldu.

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877628-260724-001.jpg

İlk incelemelere göre Üre’nin kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877625-260724-002.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

