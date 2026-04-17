Katliam sonrası ambulansta 'etkileşim' videosu çeken sağlıkçıya bakanlık soruşturması

Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ta10 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından ambulansta ağlayarak çektiği müzikli videoyu sosyal medyada paylaşan 112 personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı meydana geldi. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, emniyet müdürü olan babasına ait silahları alarak okulda ateş açtı. Gerçekleşen olay sonucunda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

AMBULANSTA MÜZİKLİ PAYLAŞIMA 'ETKİLEŞİM' TEPKİSİ

Tüm ülke olayın etkisindeyken, saldırının ardından bölgede görev yapan 112 personeli Hanım B. isimli kadın, ambulansta ağlarken bir video kaydetti. Sağlık çalışanı, kaydettiği bu görüntünün arka planına Cem Adrian'ın 'Kül' isimli parçasını ekleyerek videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Hanım B.'nin bu videoyu etkileşim almak amacıyla çektiğini öne sürerek sağlık personeline tepki gösterdi.

TEPKİLER ÜZERİNE SAĞLIK ÇALIŞANINDAN AÇIKLAMA

Gelen eleştiriler üzerine Hanım B., sosyal medya hesabı üzerinden ikinci bir video çekerek açıklama yaptı. Nöbet çıkışındaki psikolojisini yansıtmak istediğini belirten Hanım B., açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar ben bir anne olarak, bir nöbetten çıktığımda nelerle, hangi yüklerle ayrıldığımı yansıtacak bir video çektim ve birçok meslektaşım da benimle aynı duyguları paylaştı orada. Beni boşverin, konu ben değilim. Konu çocuklarımız. Birçok şey gördünüz, birçok video gördünüz. Ben sadece oradaki insanların psikolojisinin yansımasıydım. Yapmayın, bu kadar kötü olmayın ya. Bu kadar iğrenç olmayın gerçekten.”

Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının nasıl etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı!Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının nasıl etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı!

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada yayılan video tartışmalarının ardından resmi adım Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, paylaşımları ve çektiği video nedeniyle sağlık personeli Hanım B. hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Okullara saldırı yapılacağı yönündeki paylaşımlara 7 gözaltı
Manisa’da göçük! 1 işçi toprak altında kaldı
Hastaneden silindi polis kaydında çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında karartılan bir delil daha
