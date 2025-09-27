Kastamonulu balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı

Kastamonulu balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde balıkçılar, Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle denize açılamadı.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde Karadeniz’de etkili olan fırtına, balıkçıların avlanmasını engelledi. Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı’nda bekleyişe geçen balıkçılar, bu süreçte teknelerinin bakımlarını yaparak palamut avında kullanacakları ağları hazırladı.

Balıkçı Mustafa Acar, sezonun başlamasına rağmen bölgede henüz palamudun görülmediğini söyledi. Doğu Karadeniz ve İstanbul açıklarında yapılan avların ise Kastamonulu balıkçılar için umut verici olduğuna dikkat çekti.

Acar, “Özellikle İstanbul tarafı bizim için önemli. Burada görülen palamut ocakları Doğu Karadeniz istikametine yürüyecek ve dönüş yolunda bizim buralardan geçecek. Allah nasip ederse o zaman palamudu avlayabileceğiz.” dedi.

Fırtına nedeniyle kısa süreli ara verdiklerini belirten Acar, tüm balıkçıların hazırlıklarını tamamladığını ve hava koşullarının düzelmesiyle yeniden denize açılacaklarını vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

