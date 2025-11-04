Kastamonu'da kayıp alarmı: Anne ve 5 yaşındaki oğlu aranıyor

Bozkurt ilçesinde ikamet eden Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım tarihinde evlerinden ayrıldı. Anne ve oğlundan bir daha haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEFERBER OLDU

İhbar üzerine Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) harekete geçti. Ekipler, anne ve oğlunun en son görüldüğü belirtilen Alantepe ve Köseali köyleri çevresinde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

ARAMA SÜRÜYOR

Bölgede yürütülen arama faaliyetlerinde dron, iz takip köpeği ve termal kameralar gibi teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen, şu ana kadar Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'ya ait herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.