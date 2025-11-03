Kastamonu'da 2 gündür kayıp olan imamdan acı haber

İnebolu'ya bağlı Güneşli köyünde yaklaşık iki yıldır imam olarak görev yapan İlker Topaloğlu, cumartesi günü ilçe merkezine gitmek üzere akaryakıt alacağını söyleyerek köyden ayrıldı. Topaloğlu'ndan bir daha haber alınamaması üzerine ailesi ve yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından kayıp imamı bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDU

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, Topaloğlu'nun otomobili İnebolu-Abana kara yolu üzerindeki İskelle Burnu mevkisinde tespit edildi. Ekipler, aracın yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumun dibinde olduğunu belirledi. Uçuruma inildiğinde, otomobilin yanında İlker Topaloğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından İlker Topaloğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yetkililer, olayın kaza mı yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiğini aydınlatmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.