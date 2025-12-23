Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukat isyan etti

Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirirken 133 kişi yaralandı. Mahkeme heyeti, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter yardımcısı Bünyamin Bal, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan’ı 21'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

‘İL ÖZEL İDARESİ YÖNETİCİLERİ HAKKINDAKİ DOSYAYI İSTİNAFA TAŞIDIK’

Avukat Yüksel Gültekin, Türkiye'yi yasa boğan faciada çocukları, torunları ve gelini olmak üzere 8 kişiyi kaybetti.

Davayla ilgili konuşan Gültekin, “İl Özel İdaresi yöneticileri hariç diğer personelle ilgili bizi tatmin eden bir karar verilmiştir. Ve bu şahıslar ‘Kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmalarıyla ilgili iddianame düzenlenmiştir. Her ne kadar İl Özel İdaresi yöneticileri yönünden sorumluluk daraltılarak bilinçli taksir nitelemesi yapılmış olsa da bu nitelemeyi kabul etmedik ve dosyayı bir üst mahkeme olarak istinaf mahkemesine taşıdık. Çünkü bize göre burada İl Özel İdaresi personeli açısından da verilmesi gereken değerlendirilmesi gereken suç ‘Olası kasttır’ ve buna uygun bir şekilde ceza verilmelidir. Müebbet hapis cezası alan belediye personeliyle aynı gün denetime gelen bakanlık personeli önce ailenin diğer oteli olan Gazelle Otel’e gitmiş ve burada ücretsiz ağırlanmış. Ardından otel müdürlüğünün şoförlüğünde katliamın yaşandığı otele geçmiş. Burada altı çizilmesi gereken husus şudur. Belediye personelinin sınırlı yerel yetkileri ‘Olası kast’ kapsamında değerlendirilirken çok daha geniş yetkilere sahip bakanlık personelinin yalnızca dikkatsizlik düzeyinde sorumlu tutulması hukuken mümkün değildir. Adalet kişilere göre kişilerin bulunduğu mevkilere göre eğilip bükülmez” diye konuştu.

‘DAHA AZ CEZA TAYİNİNİNE GİDEMEZ’

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli mutlaka ‘Olası kast’ suçundan yargılanması gerektiğini belirten Gültekin, “Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli turizm işletme belgesini verme, bu belgeyi askıya alma, iptal etme, tesisin faaliyetini durdurma, denetim yaptırma yetkisine sahip midir, sahiptir. Bu yetkiler belediyeden daha dar değil, daha geniştir. Yetkisi daha geliş olanın sorumluluğu daha az olamaz. Yetkisi daha dar olan belediye personeli ‘Olası kast’ ile ceza alırken daha geniş olan Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli netice itibarıyla ‘Taksirle adam öldürme ve yaralama’ suçundan daha hafif bir şeyden ceza tayinine gidemez” diye konuştu.

Avukat Gültekin Yüksel, yangında ölen 78 kişinin adına sonuna kadar davanın takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Allah'ın izniyle 78 canın ailesi biz bu işi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hukuki olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunlar adaletin önüne çıkacaklar ve diğer suçlular gibi diğer suçlular gibi hapsi boylayacaklar ömür boyu. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz” dedi.