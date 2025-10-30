Kartalkaya Faciası'nda avukat dayanamadı sayıp sövdü! "Müvekkilim geri zekalı"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 36'sı çocuk 78 yaşamını yitirdi.

Kartalkaya Faciası'nın üçüncü duruşması da bugün başladı.

Yangına ilişkin 20’si tutuklu 32 sanığın yargılandığı duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda özel olarak kurulan salonda sürüyor.

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, mağdurlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmanın üçüncü gününde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını dinledi.

İlk iki günde 20 müşteki ve 18 sanık mütalaaya ilişkin savunma yapmıştı.

Grand Kartal A.Ş.’ye bağlı Gazelle Otel’in tutuklu muhasebe müdürü Kadir Özdemir, muhasebe personeli Mehmet Salun ve yardımcısı Cemal Özer, önceki beyanlarını tekrarladı. Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan de hiç kimsenin beklemediği belki Türk mahkemelerinde eşi benzeri görülmemiş bir açıklama yaptı.

Baykan, rica üzerine avukatlık yaptığını müvekkilinin de açıkça 'gerizekalı' olduğunu söyledi.

Baykan şunları dile getirdi:

Benim müvekkilim geri zekalı. Bunu kendisine de söyledim. Beni isterse dava edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum.

Burada net, kasten adam öldürme var. Bilinçli taksir bizim önümüze atılmış yemdir.

Bu oteli kim denetledi, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Davlumbazın ısısı bile standartlarda belli. Sen bunlara bakmadan yedin içtin

Suçlu kimse Allah be"lasını versin. Burada kast var, cinayet var net. Kat görevlileri ve 16 kişi yanarak can verdi. Kendi çalışanlarına bile ihanet ettiler.

Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras’ın talimatı üzerine bizim geri zekalı gidip itfaiye raporunun iptali için başvuruda bulunmuş.

Bu geri zekalı gidip biraz yatsın aklı başına gelsin onun bunun vekaletini almasın"

Tutuklu sanık İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ise kendisine kanunen verilmemiş bir görevin müfettişler tarafından dayatıldığını savundu. Köstereli, “Soruşturma izni verildiği gün tarafımıza tebliğ edilmeden gözaltına alınıp tutuklandım” dedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ilk celse sonrası sunduğu mütalaada, otel sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel genel müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” suçundan 1950’şer yıl, diğer suçlarla birlikte toplamda 1950 yıl ile 178 yıl 582 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için 1950’şer yıl ile 176 yıl 570’er aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar içinse 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar ceza istendi.

Şirket yöneticileri, otel teknik personelleri, mutfak görevlileri, iş güvenliği uzmanları, resepsiyonist, LPG tesisatı bakımcıları, enerji firması ve sertifikasyon şirketi çalışanları hakkında da “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talep edildi. İl Özel İdaresi yöneticileri hakkında ise 2 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor. Mutfak personeli Enver Öztürk’ün ise beraati talep edildi.