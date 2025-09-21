Kartalkaya davasında kritik aşama! Bakanlık yetkililerine soruşturma yolu açıldı

Bolu'nun Kartalkaya mevkinde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak tarihinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada önemli gelişmeler yaşandı. Davanın yarın görülecek duruşması öncesinde Cumhuriyet Savcısı, aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu yedi sanık için 78'er kez "olası kastla öldürme" suçundan toplamda 1950'şer yıla kadar hapis cezası talep etti. Öte yandan, mağdur ailelerinin başvurusu üzerine Ankara İdare Mahkemeleri, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma açılmasının önünü açan bir karar verdi.

19'u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı dava, yarın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmeye devam edilecek. Taraf ve izleyici sayısının fazlalığı nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda özel olarak hazırlanan salonda gerçekleştirilecek.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI SUNDU

Yarınki duruşma öncesi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, sanıklar için istenen cezalar detaylandırıldı. Mütalaada, otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında yer aldığı yedi sanığın, 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, ayrıca "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Otelin yönetim kurulu üyelerinden Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza talep edildi. Bolu İl Özel İdaresi personeli olan sanıklar Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel'in denetimlerde dikkatsiz davrandıkları gerekçesiyle, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz'ün ise otelin güvensiz olduğunu bilmelerine rağmen işçilerinin otelde konaklamasına izin vererek ölümlere neden oldukları gerekçesiyle "bilinçli taksirle" cezalandırılmaları mütalaada yer aldı.

BAKANLIK GÖREVLİLERİ İÇİN YARGI YOLU AÇILDI

Davanın bir diğer önemli gelişmesi ise bakanlık yetkilileriyle ilgili yaşandı. Yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay'ın babası Abdurrahman Gençbay ile Alp Mercan'ın babası Eray Mercan, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmesi talebinde bulunmuştu. Her iki bakanlığın da talebe yanıt vermemesi üzerine aileler, bu durumu "zımni ret" sayarak kararın iptali için Ankara idare mahkemelerinde dava açtı. Ankara 7. ve 27. İdare Mahkemeleri, her iki bakanlık için de "zımni ret" işlemlerinin iptaline karar verdi. Bilirkişi raporlarında sorumlulukları tespit edilen bakanlık görevlileri hakkında bu kararla birlikte soruşturma açılmasının önü açılmış oldu.

Faciayla ilgili Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma beş gün sürmüş ve 32 sanığın savunması tamamlanmıştı. Son duruşmada kurulan ara kararda, itfaiye eri İrfan Acar tutuklanırken, mutfak çalışanı Faysal Yaver adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.