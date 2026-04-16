Kartal’daki vahşetin izi Kocaeli’nde bulundu

İstanbul Kartal’da yalnız bir yaşam süren Ruhan Çalu’nun dairesinden yükselen gürültüler, Esentepe Mahallesi’nde karanlık bir cinayeti gün yüzüne çıkardı. Talihsiz kadının cansız bedeni kanlar içinde bulunurken, polis ekipleri olay yerinden bir taksiyle kaçan zanlının rotasını belirleyerek operasyonun düğmesine komşu şehirde bastı.

AÇIK KAPININ ARDINDAKİ KARANLIK

Esentepe Mahallesi Çamlıdağ Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın en üst katından gelen kavga sesleri, komşuları harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, 59 yaşındaki Ruhan Çalu’nun dairesinin kapısını açık halde buldu.

İçeri giren ekipler, talihsiz kadının bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet Büro ekipleri, komşusunun ifadesine göre boğazının kesilen Çalu’nun evinde ve çevredeki çöp konteynerlerinde delil aradı.

Komşu Emrullah Özdemir: "5'inci katta oturan komşumuzun boğazını kesmişler. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Aileden birisi mi? Yoksa dışarıdan gelen birisi mi yaptı onu da bilemiyoruz"

Çalu’nun cenazesi, gizemin aydınlatılması için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KARTAL’DAKİ VAHŞETİN İZİ KOCAELİ’NDE BULUNDU

Olayın hemen ardından başlatılan geniş çaplı araştırmada, saldırganın kimliği 20 yaşındaki M.D.G. olarak tespit edildi.

Gülistan Doku soruşturmasını raftan indiren tanık ifadesi ortaya çıktı! Şoke eden iddialar

Şüphelinin cinayet mahallinden hızla uzaklaşmak için bir ticari taksiye bindiğini saptayan emniyet güçleri, zanlının İstanbul sınırlarını terk ettiğini belirledi. Kartal’da başlayan ve Kocaeli’ne kadar uzanan titiz takibin sonunda, M.D.G. saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

20 yaşındaki şüphelinin yakalanmasıyla Kartal’daki vahşetin üzerindeki sis perdesi aralanırken, olayla ilgili soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor. (DHA)