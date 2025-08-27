Kars'ta 40 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kars'ta 40 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yayınlanma:
Kars'ta yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 40 sosyal medya hesabına erişim engellendiği belirtildi.

Kars’ta sanal devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan sosyal medya hesaplarına yönelik işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet ortamında yürüttükleri denetimlerde 40 hesabın yasa dışı içerik paylaştığını belirledi. Tespitlerin ardından dosya yargıya taşındı.

40 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Kars Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu hesaplar için erişim engeli kararı verdi. Böylece yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 40 sosyal medya hesabı kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

