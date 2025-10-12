Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye'nin nerdeyse her noktasında orman yangını facialarının yaşandığı ve on binlerce dönüm ormanın yok olduğu sıcak ve kurak geçen ayların ardından yağışlara kavuştu.

Barajların kuruma noktasına geldiği günlerde vatandaşlar, yağacak yağışlarla barajların yeniden dolmasını ve kül olan ormanların yeniden yeşermesini bekliyor.

17 İLDE SEZONUN İLK KARI YAĞDI

Dört gözle beklediğimiz kış bu sezon erken geldi. 17 ilin yüksek kesimlerine yağan kar, toprağı beyaz örtüyle örterken, karla mücadele ekipleri de ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalara başladı.

İşte o iller:

- ADANA

DHA

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi Çayırgölü Yaylası'nda büyükbaş hayvan yetiştiren Cennet Sarıtaş, ilçenin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Sarıtaş'ın telefonla durumu mahalle sakinlerine bildirmesi üzerine yaylaya hareket eden vatandaşlar, yaklaşık 1 saat sonra bölgeye ulaştı. Sarıtaş ve beraberindeki büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından güvenli alana götürüldü.

*****

- ERZİNCAN

Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşullarına hazırlıksız yakalanan, yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, söz konusu mevkilerde kayarak yolun kısmen kapanmasına neden oldu.

Ağır tonajlı araçların iş makinesi marifetiyle yoldan çekilmesi için polislere destek veren kara yolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

*****

- SİNOP

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 1856 metre rakımıyla Sinop'un en yüksek noktalarından biri olan Hacıağaç Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar ile birlikte yayla beyaz örtüye büründü.

*****

- KASTAMONU

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.

Dağın zirvesi ve kayak merkezlerinin bulunduğu noktalarda belirli aralıklarla kar yağışı ve sis görüldü. Kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

*****

- GÜMÜŞHANE

Gümüşhane il merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'ndaki vatandaşlar, kar manzarasıyla karşılaştı.

*****

- GİRESUN

Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Şehir merkezinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından yağmur etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiği öğrenildi.

*****

- ORDU

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Perşembe Yaylası ile Kabadüz ilçesine bağlı 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası karla birlikte beyaza büründü.

Yaylalardaki kar yağışını bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

*****

- TOKAT

Tokat'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde de kar yağışı etkili oldu. İl genelindeki yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

*****

- BOLU

Bolu Köroğlu Dağları'nda yer alan 2 bin 200 metre rakımlı Kartalkaya’da etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı. Kayak merkezi, gece boyunca etkili olan yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bu arada, Gerede ilçesinde yer alan Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde de gece saatlerinde kar etkisini gösterdi. Beyaza bürünen kayak merkezinde kar kalındığı 5 santimetreye yaklaştı.

*****

- AMASYA

Amasya'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı, düşük rakımlı yerlerde ise yağmur etkili oldu.

Akdağ ve Dereli yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

*****

- SİVAS

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

İlkbahar ve yaz mevsiminde vatandaşların uğrak yeri olan ve ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada, aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

*****

- NİĞDE

Niğde'de hava sıcaklığının geceden itibaren düşmesiyle başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Niğde-Çiftlik kara yolundaki 2 bin 300 rakımlı Ketençimen Yaylası ve Aladağlar'da kar yağışı etkili oldu. İl genelindeki yüksek kesimler, kar yağışıyla beyaza büründü.

*****

- KARABÜK

Karabük'te birkaç gündür etkili olan soğuk havanın ardından alçak kesimlerdeki yağmur, kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde yerini kara bıraktı.

Keltepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu arada, Safranbolu ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.

*****

- KAYSERİ

Sıcaklığın sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes dağında, kar yağışı etkisini gösterdi.

Kayak merkezindeki tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da etkili olan kar yağışı devam ediyor. Yer yer tipi ve sisin etkili olduğu Erciyes'te, pistler beyaza büründü.

*****

- YOZGAT

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Nalbant Geçidi mevkisinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

İlçede yaklaşık 2 bin rakımda bulunan geçitte etkili olan kar yağışı, vatandaşlarca kayda alındı. Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede, yüksek kesimler beyaza büründü.

*****

- BURSA

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar, çok sayıda işletmenin yer aldığı Oteller Bölgesi'ni beyaza bürüdü.

Yağış nedeniyle kayak pistlerinde ince kar tabakası oluştu.

*****

- SAMSUN

Samsun'un Ladik ilçesindeki 2062 rakımlı Akdağ'da üç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde gece kara dönüştü.

Kar nedeniyle Akdağ Kayak Merkezi beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.