Kardeşlerin kavgası hastanede bitti
Antalya'da iki kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada Fırat D. darp sonucu, Meriç D. ise tabancayla yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesinde 9 katlı apartmanın 6'ncı katında yaşandı.
Aile içi arazi kavgası: 2 kardeş yaralandı
Aynı evde yaşayan Fırat ve Meriç D. kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kardeşler arasındaki tartışmaların alevlenmesi üzerine Fırat D. yanında taşıdığı tabancayla ağabeyi Meriç D.'nin üzerine yürüdü.
HASTANELİK OLDULAR
Kavga sırasında tabanca ateş alınca Meriç D. sağ ayak parmağından yaralandı. Fırat D. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından Meriç D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
EVDEKİ TABANCAYA EL KONULDU
Kavgada parmağı kırılan Fırat D.'nin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından evdeki tabancaya el konulduğu ifade edildi.