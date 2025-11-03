Kardeşinin başına sopayla vurup öldürdü!

Kardeşinin başına sopayla vurup öldürdü!
Yayınlanma:
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde yaşayan E.E. (52) ile ağabeyi Yadikar E. (62) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve E.E.'nin ağabeyinin başına sopayla vurması sonucu Yadikar E. hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde iki kardeş arasında çıkan tartışma, trajik bir sonla bitti.

Edinilen bilgiye göre, ikamet eden E.E. (52) ile ağabeyi Yadikar E. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, E.E. eline aldığı sopayla ağabeyi Yadikar E.'nin başına vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yadikar E., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından elindeki kanı çimlere silmişCinayetin ardından elindeki kanı çimlere silmiş

Olayın ardından şüpheli E.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kardeş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye
