Cinayetin ardından elindeki kanı çimlere silmiş

Antalya'nın Kepez ilçesinde, yolda yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı (58) bıçaklayarak öldüren Sedat Demirören'in, saldırı sonrası elindeki kanı parktaki çimlere sürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda 1 Kasım günü parktaki bankta içki içen Sedat Demirören, yolda yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı (58) göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen Özyıldırım, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

ELİNDEKİ KANI ÇİMLERE SİLMİŞ

Olayın ardından kaçan Sedat Demirören'i yakalamak için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

Görüntülerde, Sedat Demirören'in elinde bıçakla oldukça rahat tavırlarla yürüdüğü, saldırının ardından elindeki kanı parkın çimlerine sildiği ve bir apartmanın demir kapısından atlayarak bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Yerini belirleyen ekipler tarafından yakalanan Sedat Demirören, emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Ali Haydar Özyıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

