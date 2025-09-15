Karalar’dan cezaevinden mesaj: Özel’e ve tüm kardeşlerime teşekkür ederim

Karalar’dan cezaevinden mesaj: Özel’e ve tüm kardeşlerime teşekkür ederim
Yayınlanma:
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara'da düzenlenen mitingde doğum gününü kutlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkürlerini iletti.

CHP Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda dün (14 Eylül) "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinginde yaptığı konuşmada, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın doğum gününü kutladı.

Zeydan Karalar ile avukatlarının yolları ayrıldıZeydan Karalar ile avukatlarının yolları ayrıldı

"ONU SEVGİYLE SELAMLIYORUZ"

Özel, "Adana'dan, İzmir'den, Antalya'dan, İstanbul'dan 17 belediye başkanımız bizleri cezaevlerinde birer siyasi tutsak olarak izlemektedirler. Bugün Zeydan Karalar'ın doğum günüdür. Onu sevgiyle selamlıyoruz, iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen Karalar'ın hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür mesajı yayımlandı.

Zeydan Karalar'dan Yılmaz Güney paylaşımıZeydan Karalar'dan Yılmaz Güney paylaşımı

KARALAR'DAN ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Miting alanında yüz binlerin coşkulu tezahüratlarıyla doğum günümü kutlayan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve gönderdikleri güzel dileklerle yanımda olduklarını hissettiren tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Yapay zekâ mı, öğretmen mi?
Yapay zekâ mı, öğretmen mi?
Arkadaşını kurtarmak isterken can verdi: Gelibolu’da acı ölüm
Arkadaşını kurtarmak isterken can verdi: Gelibolu’da acı ölüm