Karalar’dan cezaevinden mesaj: Özel’e ve tüm kardeşlerime teşekkür ederim
CHP Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda dün (14 Eylül) "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi düzenledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinginde yaptığı konuşmada, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın doğum gününü kutladı.
"ONU SEVGİYLE SELAMLIYORUZ"
Özel, "Adana'dan, İzmir'den, Antalya'dan, İstanbul'dan 17 belediye başkanımız bizleri cezaevlerinde birer siyasi tutsak olarak izlemektedirler. Bugün Zeydan Karalar'ın doğum günüdür. Onu sevgiyle selamlıyoruz, iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.
CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen Karalar'ın hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür mesajı yayımlandı.
KARALAR'DAN ÖZEL'E TEŞEKKÜR
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Miting alanında yüz binlerin coşkulu tezahüratlarıyla doğum günümü kutlayan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve gönderdikleri güzel dileklerle yanımda olduklarını hissettiren tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."