Zeydan Karalar avukatlarıyla yollarını ayırdı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, tutukluluk sürecindeki savunmasını yürüten avukatları Hüseyin Ersöz ve Doç. Dr. Erkan Sarıtaş’ı azlettiği öğrenildi.

Zeydan Karalar’ın geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda dosyasına bakan iki avukatını azlettiği ortaya çıktı. Azledilen isimlerin Hüseyin Ersöz ve Erkan Sarıtaş olduğu öğrenildi.

NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Karalar’ın diğer avukatları ile çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Karalar, 5 Temmuz’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Karalar 8 Temmuz’da tutuklanmış, 9 Temmuz’da ise görevden alınmıştı. Karalar'ın avukatlarına yönelik azil kararı almasının gerekçesine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.