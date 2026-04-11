Karagümrük çetesine operasyonda 25 tutuklama

Yayınlanma:
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik gözaltına alınan 28 şüpheliden 25'i tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda, liderliğini N.E.'nin yaptığı ve kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütü takibe alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

25 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

