Karacabey sahilinde kahramanlık: Polis, 3 canı son anda kurtardı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi polis memuru Ahmet Mutlu kurtardı.

Saat 21.00 sıralarında Yeniköy sahilinde, meydana gelen olayda, bir balıkçı teknesi kıyıya yakın bir noktada su almaya başladı.

TEKNEDEKİLER BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Teknedeki 3 kişi bağırarak kıyıdakilerden yardım istedi.

Tesadüfen bölgede bulunan Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Mutlu, yardım çığlıkları üzerine çevredeki bir tekneye atlayarak denize açıldı.

POLİS MUTLU, 3 KİŞİYİ KURTARDI

Zorlu hava ve deniz koşullarına rağmen alabora olan tekneye ulaşan Mutlu, teknedeki 3 kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

POLİS MEMURUNA TEBRİKLER YAĞDI

Bu sırada yaşananları izleyen sahildeki vatandaşlar, polis Mutlu'yu alkışlarla tebrik etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından kahraman polise övgü ve teşekkür mesajları paylaşıldı.