Karabat: Kimin girip çıktığı belli olmadı, ciddi kontroller gerek

Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, kayyum ataması yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında güvenlik ihlallerinin yaşanmış olabileceğine dair açıklama geldi. Karabat, "Kimin girdiği, kimin çıktığı belli olmadı o süreçte. Kimin nereye ne bıraktığı, hangi dinleme cihazı bıraktığı her türlü kontrole ve tedbire binanın ihtiyacı var." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanacağı eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önündeki bağlantı yolu kısmen trafiğe açılırken, bölgede konuşlu TOMA’ların bir kısmı çekildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yüzlerce polisin müdahalesi sonrası binada oluşan hasar ve son duruma ilişkin ANKA Haber Ajansı’na bilgi verdi.

Yarın yapılacak olan Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan görüşmesi öncesi binanın konforlu olmadığını belirten Karabat açıklamasında şöyle konuştu:

"Yarın DEM heyetini karşılayacağız ama şunu söylemek isterim ki içerideki durum çok konforlu bir alan değil. Bugün 31 tane temizlik görevlisi bildirmişler, Gürsel Beyler onlar temizlik yapamamışlar. Bina hala o günden kalan izlerini koruyor. İçeride oldukça temizliğe ihtiyaç var. Elektrik kabloları anlamında sorunlar var. Birçok sorun var. Binanın ciddi anlamda tadilata ihtiyacı var. Onun ötesinde binanın ciddi bir kontrole ihtiyacı var. Kimin girdiği, kimin çıktığı belli olmadı o süreçte. Kimin nereye ne bıraktığı, hangi dinleme cihazı bıraktığı her türlü kontrole ve tedbire binanın ihtiyacı var. Ama yarın kesin mi bilmiyorum, biz genel başkanımızın o ihtimale karşı biz burayı biraz daha temizlemeye çalışacağız. Şimdi emniyet güçlerinden de rica ettim 3 tane temizlikçi arkadaşa bizlerin bulunduğu kata alınmasına ilişkin. 30 temizlikçiye gerek yok isimleri verdik 3 arkadaşımız yarın sabah gelir o ortamı düzeltirler. "

"TEKİN GELİŞ-GİDİŞLERİNDEN HABERDAR OLUNMASINI İSTEMİYOR"

"Gürsel Tekin ile bugün görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Karabat, "Hiç görmedik. Gelişinden ve gidişinden haberimiz olmadı. Sizlerden duyduk. Sanırım çok fazla kişinin geliş-gidişlerinden haberdar olmasını istemiyor." dedi.

Kaynak:ANKA

