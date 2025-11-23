Kara yolları uyardı: Yola çıkacaklar dikkat

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 5-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Aydın kesimi araç trafiğine kapatılarak ulaşım, Denizli istikametinde iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni Belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

SELÇUK–KUŞADASI YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMALARI

Selçuk-Kuşadası yolunun 2-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

İzmit-Yalova yolunun 16-17. kilometrelerindeki İSU menfez çalışması sebebiyle ulaşıma tek yönden gidiş geliş olarak izin veriliyor.

Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde otogar kavşağı çalışmaları yapılıyor.

Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Samsun bandından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adana-Mersin yolunun 0-1. kilometrelerinde Mersin istikameti liman köprüsü üzerindeki köprü derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma liman D kapısı çıkışından alt yoldan (İsmet İnönü Bulvarından) izin veriliyor.

TRABZON–MAÇKA YOLUNDA ÜSTYAPI ONARIMI

Yedisu Kavşağı-Mercan-Erzurum yolunun 3-4. kilometrelerindeki sanat yapıları bakım onarım çalışmaları sebebiyle Erzincan-Erzurum istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Maçka il yolu bağlantısında yapılacak üstyapı bakım, onarım çalışması dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım, aynı yöndeki yeni yol bağlantısından kontrollü sürdürülüyor.

