Kara tablo ortaya çıktı! Eylül ayında 24 kadın ve 9 çocuk katledildi

Türkiye’de kadın ve çocuklara yönelik şiddet, cinayet ve istismar olayları artmaya devam ediyor. 2025 yılının eylül ayında en az 24 kadın ve 9 çocuk öldürüldü. En az 71 kadın şiddete maruz kalırken 10 kadın tacize, 8 çocuk ise istismara uğradı.

Bianet’in haberine göre, eylül ayında en az 39 kadın ve 6 çocuğun ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.

Erkek şiddeti 3 kadını hayattan kopardı: Boşandığı eşi, kayınvalidesi ve baldızını öldürdü

24 KADIN KATLEDİLDİ!

Eylül ayında en az 24 kadın öldürülürken öldürülen kadınlardan biri Özbekistan, biri de Fas vatandaşıydı.

Kadın cinayetlerinin işlendiği iller şu şekilde:

Afyon (3), Ankara (3), Antalya (1), Denizli (2), Hatay (1), İstanbul (2), İzmir (1), Kırşehir (2), Kocaeli (3), Muğla (1), Osmaniye (1), Samsun (2), Van (1), Tekirdağ (1).

Cinayetlerin 14’ü ev içinde, 10’u ev dışında işlenirken 17 kadın ateşli silahla, üç kadın kesici aletle, iki kadın ise darp edilerek katledildi. İki kadın da boğularak öldürüldü.

Faillerden 22’si tutuklanırken 2 fail gözaltına alındı. 2 fail intihar etti, bir fail ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

9 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ!

Bu ay en az 9 çocuk katledildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu sayı 1 iken çocukların 3’ünü babaları, 3’ünü arkadaşları, 1’ini sevgilisi, 1’ini üvey kardeşi, 1’ini de komşusu öldürdü.

Çocuk cinayetlerinin işlendiği iller şu şekilde:

Afyon (1), Ankara (1), Antep (1), Kocaeli (1), Malatya (1), Mersin (1), Nevşehir (1), Samsun (1), Zonguldak (1).

11 failden 5’i tutuklandı, 5’i gözaltına alındı, 1 fail intihar etti.

TACİZ VE İSTİSMAR DURDURULAMIYOR!

Eylül ayında en az 10 kadın tacize uğrarken tacizlerin çoğu sokak, hastane ve toplu taşıma gibi kamusal alanlarda gerçekleşti. Faillerden 5’i tutuklandı.

Ayrıca, en az 8 çocuk istismara maruz kaldı. Geçtiğimiz yıl aynı ay 14 çocuk istismarı kamuoyuna yansımıştı. İstismar vakalarının bir kısmı okul ve belediye binası gibi ev dışı alanlarda meydana gelirken faillerden 3’ü gözaltına alındı, 3’ü tutuklandı, 1’i ev hapsine alındı.

2 çocuk annesi Sara'nın şüpheli ölümü: Dolapta asılı halde bulundu!

EN AZ 71 KADIN YARALANDI!

Eylül ayında ise en az 71 kadın, uğradığı şiddet nedeniyle yaralandı. Geçtiğimiz yılın aynı ayında ise bu sayı 45’ti.

Kadınlardan 36’sına eşi ya da sevgilisi, 9’una babası ya da oğlu gibi yakınları şiddet uyguladı. 20 vakada failin yakınlık derecesi basına yansımadı. Şiddet vakalarının 37’si ev içinde, 34’ü ev dışında meydana gelirken 56 kadın darp edildi, 7 kadın ateşli silahla, 6 kadın kesici aletle yaralandı. Bir kadın yakıldı, bir kadına biber gazı sıkıldı. Kadınlara şiddetin en yoğun yaşandığı iller arasında İstanbul (17), Edirne (19) ve Ankara (6) öne çıktı.