Kar ve sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den 21 il için 'sarı kod'lu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son değerlendirme raporunda, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle tam 21 il için "sarı kod" uyarısında bulundu.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şunlar: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Mardin, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Urfa, Van, Yozgat ve Batman.
Rapora göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ve Siirt'in kuzeyi ile Trabzon iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KUVVETLİ RÜZGAR
Yağış türü ise bölgelere göre değişiklik gösterecek. Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Kuvvetli Yağışın Beklendiği Yerler: Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT
MGM, tüm yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmininde bulundu.
Yapılan uyarıda, yerel kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Olası riskler arasında ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan bulunuyor. Rüzgarın kuvvetli eseceği bölgelerde ise oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçecei tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 20°C
Çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bölgenin kuzeydoğusu ile Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu
ANTEP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı