Kar maskesi takıp karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklamıştı: Cezası belli oldu
Eskişehir’de geçen yıl ağustos ayında kar maskesi ve hücum yeleği giyerek 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda Küçükyetim (19), ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tepebaşı ilçesinde, Uluönder Mahallesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda gerçekleşen olayda, 19 yaşındaki Arda Küçükyetim, kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek çay bahçesindeki Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş’ı (52) bıçakla yaraladı. Küçükyetim, saldırıyı hücum yeleğine sabitlediği cep telefonu üzerinden sosyal medyada canlı olarak yayınladı.

Olay sonrası yakalanan Küçükyetim, adliyeye sevk edilerek ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlamalarıyla tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan 100 yıla kadar, ‘Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kapalı görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Arda Küçükyetim’e toplam 75 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

