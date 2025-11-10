Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak

Mevsim normallerinin üzerinde geçen sonbaharın ardından meteoroloji uzmanları soğuk hava dalgası için uyarıda bulundu. Meteorolojiye göre Türkiye bu yıl zayıf La Nina etkisiyle erken kışa girecek! İşte yoğun kar yağışı yaşanacak 39 il ve tarihi...

Türkiye, meteoroloji uzmanlarına göre son yılların en soğuk kışını yaşamaya hazırlanıyor. Aralık ayının üçüncü haftasından itibaren etkisini gösterecek olan zayıf La Niña sistemi, yurdun büyük bir bölümüne yoğun kar yağışları getirecek.

20 ARALIK – 20 OCAK'A DİKKAT

Meteoroloji uzmanlarına göre, 20 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arası, Türkiye için sıcaklıkların hızla düşeceği ve yoğun kar yağışlarının beklendiği dönem olacak.

Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri için "hazırlıklı olun" uyarısı yapılırken, uzmanlar bu süreçte uzun süredir görülmeyen ölçekte kar yağışlarının etkili olabileceğini ve ulaşım aksamalarına yol açabileceğini belirtiyor.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞABİLİR

İklim bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yağış beklediklerini vurgulayarak, "Zayıf La Niña etkisiyle Doğu Akdeniz havzasında daha uzun süreli soğuk hava dalgaları görebiliriz" dedi.

Bozyurt'un açıklamasına göre, Marmara'dan İç Anadolu'ya uzanan kuşakta kar yağışı zaman zaman şiddetlenecek ve yer yer kar kalınlığı 30 santimetreyi aşabilecek.

KAR BEKLENEN 39 İL

Meteoroloji raporlarına göre, yılın son günlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklenen 39 il şu şekilde sıralanıyor:

Marmara ve Ege: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa.

Karadeniz: Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu.

İç Anadolu: Çankırı, Ankara, Eskişehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale.

