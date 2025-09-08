Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 114 kilo ele geçirildi

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’dan gelen bir tankerde yapılan aramada 114 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücü tutuklandı.

Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı aracılığıyla Türkiye'ye giriş yapan tankerde 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de emniyet ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na boş olarak gelen tehlikeli ve kimyasal madde taşıyan tankeri, araştırma ve risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk etti.

Kapalı Devre Kamera Sistemleri ile sevk edilen aracın tarama yerine Türkiye'ye giriş yönüne park ettiğini belirledi. Bunun üzerine tanker sistem üzerinden izlemeye alındı.

Ekiplerin izlemeyi bıraktığını düşünen şoför 5 gün sonra geldiğinde araç, x-ray taramasına alındı. Yapılan kontrolde, şüpheli yoğunluk tespit edilen ve tabanında kimyasal madde kalıntıları olan araçta, korucuyu elbiseler giyen ekipler tarafından yapılan aramada en arkasındaki bölmede 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan TIR şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

