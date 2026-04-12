Kapadokya'da yangın! Ekipler seferber oldu

Yayınlanma:
Kapadokya Göreme'de bir ATV kiralama işletmesine ait konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 15 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya’da, sabah saatlerinde bir ATV kiralama işletmesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Göreme beldesinde meydana gelen olayda, işletmeye ait bir konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM KONTEYNERİ SARDI

Yangın, Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, işletmeciliğini A.Ş. ve V.K.’nın yaptığı bir ATV kiralama alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple konteynerden yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, kısa sürede yapının tamamını kapladı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine sevk edilen Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 15 dakikalık yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangının çevredeki ATV araçlarına ve diğer yapılara sıçraması ekiplerin hızlı müdahalesiyle engellendi.

MADDİ HASAR BÜYÜK, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde, konteynerin tamamen yanarak metal yığınına dönüştüğü ve içindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili olarak jandarma ekipleri teknik inceleme başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

